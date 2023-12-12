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Маркиньос: «ПСЖ» наилучшим образом подготовился к матчу с «Боруссией»

12 Декабря 2023 • 19:43 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
1 3.85 X 4.10 2 1.82
13.12 23:00

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— Мы подготовились наилучшим образом. У нас была хорошая рабочая неделя, поэтому мы готовы к завтрашнему важному матчу, — сказал Маркиньос на пресс-конференции.

После пяти туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице группы F, набрав семь очков.

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится 13 декабря и начнется в 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

Стоит сказать, что в случае неудачного для себя результата парижане могут пролететь мимо плей-офф и отправиться в Лигу Европы.

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