Голкипер Сальваторе Сиригу близок к возвращению во Францию.

Итальянский футболист сменил «Наполи» на «Фиорентину» в январе текущего года, но уже летом покинул ряды «фиалок», оставшись без клуба. Как утверждает инсайдер Николо Скира, 36-летний вратарь находится в шаге от подписания контракта с «Лорьяном». Стороны согласовали договор, рассчитанный до завершения текущего сезона. В ближайшее время ветеран пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

Сальваторе Сиригу уже знаком с французским футболом: с 2011 по 2017 год он принадлежал «ПСЖ», за который отыграл 145 матчей в Лиге 1, пропустив 108 голов.