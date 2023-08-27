Кузяев признан лучшим в «Гавре» по вовлечённости в ударные комбинации

Новичок «Гавра» Далер Кузяев признан статистикой лучшим в своём клубе по вовлечённости в ударные комбинации после трёх туров Лиги 1. Фактом делятся знатоки футбольных данных из Opta Sports.

Так, россиянин делит первое место в «Гавре» по ударам (5) и передачам под удар (5). Также он лучший по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть поля (34). Также Далер стал вторым по возвратам владения (21) и подборам (21).

Напомним, воскресным вечером Кузяев помог своей команде сыграть в боевую ничью с не самым слабым соперником по Лиге 1 – «Ренном», 2:2. Теперь у команды россиянина два очка и 14-е место в турнирной таблице.