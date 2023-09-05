Газизов: «У Кузяева хорошие качества для силового чемпионата Франции»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о старте карьеры Далера Кузяева во французском «Гавре».

«У Далера очень хорошие качества для силового чемпионата Франции. Рад за Кузяева, он давно мечтал уехать, он хочет играть в большой футбол. Могу только поприветствовать такое его решение», — заявил известный функционер, чьи слова приводит «РБ Спорт». По мнению эксперта, Кузяев уже показал свой уровень в новом коллективе, отметив, что главное для россиянина — это дальнейший прогресс.

Напомним, что Далер Кузяев стал футболистом «Гавра» этим летом, перейдя на правах свободного агента. В четырёх матчах нового сезона хавбек забил два гола.