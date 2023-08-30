​Кузяев назвал своё главное качество

Летний новичок французского «Гавра» Далер Кузяев сказал несколько слов о своей игре.

«Я центральный полузащитник. Больше играют от штрафной до штрафной, но могу играть где угодно. Думаю, я уже выступал на всех позициях, кроме вратарской. Моё главное качество – я много работаю. Также я думаю, что я силён умственно. На поле я веду борьбу каждую минуту», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на официальном сайте Лиги 1.

«Как будет выглядеть успешный сезон для нас? Клуб вернулся в Лигу 1 после долгого перерыва, поэтому в первую очередь нужно остаться в топ-дивизионе», - отметил российский футболист.