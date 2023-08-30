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Чемпионат Франции. Лига 1

​Кузяев назвал своё главное качество

30 Августа 2023 • 14:31 Комментировать (1)
Гавр
...
Лорьян
03.09 16:00

Летний новичок французского «Гавра» Далер Кузяев сказал несколько слов о своей игре.

«Я центральный полузащитник. Больше играют от штрафной до штрафной, но могу играть где угодно. Думаю, я уже выступал на всех позициях, кроме вратарской. Моё главное качество – я много работаю. Также я думаю, что я силён умственно. На поле я веду борьбу каждую минуту», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на официальном сайте Лиги 1.

«Как будет выглядеть успешный сезон для нас? Клуб вернулся в Лигу 1 после долгого перерыва, поэтому в первую очередь нужно остаться в топ-дивизионе», - отметил российский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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ГАВР ЛОРЬЯН
Комментарии (1)
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ингерман
30 Августа 2023 в 14:54
Также я думаю, что я силён умственно..
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ай паточняк.. мы подтверждаем.. хе..
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