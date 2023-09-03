Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Лорьяном»

Сегодня, 3 сентября, «Гавр» примет на своём поле «Лорьян» в рамках матча четвёртого тура чемпионата Франции.

30-летний российский полузащитник Далер Кузяев начнет встречу против «Лорьяна» с первых минут. Полностью состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Туре, Кечта, Него, Кузяев, Н’Диайе, Алиуи.

Начало матча «Гавр» - «Лорьян» запланировано на 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кузяев принял участие в трех матчах Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом. Стоит отметить, что футболист во всех играх выходил на поле в стартовом составе «Гавра».