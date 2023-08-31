Экс-полузащитник «Челси», «Милана» и «Монако» Тьемуэ Бакайоко официально вернулся во французскую Лигу 1 и теперь будет защищать цвета «Лорьяна». О переходе игрока свободным агентом сообщает официальный порта клуба.

29-летний футболист подписал с «Лорьяном» контракт на два ближайших сезона. Отметим, что этим летом Бакайоко покинул «Челси», которому принадлежал на протяжении шести последних лет карьеры.

«Лорьян» после трёх первых туров нового сезона в чемпионате Франции идёт на седьмом месте, в активе команды – пять набранных очков, победа и две ничьих.