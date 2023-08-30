​Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Российский полузащитник Далер Кузяев высказался о своей адаптации после перехода в «Гавр». По словам футболиста, он изучает французский язык.

«Для изучения языка я использую приложение, но в основном занимаюсь с преподавателем три-четыре раза в неделю. Я хочу поскорее выучить язык, потому что большинство игроков говорят по-французски. Сейчас я общаюсь на английском или использую некоторые французские слова.

Клуб помог мне в адаптации, с каждым днём я чувствую себя всё лучше. Но, признаюсь, я скучаю по русским блюдам. Французская кухня известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, та кухня, к которой я привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по блюдам из гречки. В России я их ел каждый день», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на сайте Лиги 1.