Второй гол Кузяева во Франции помог «Гавру» разгромить «Лорьян»

В четвёртом туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лорьян» и не позволил более опытному противнику ничего создать впереди, позволив лишь дважды пробить в сторону ворот. Сами новички в атаке сыграли продуктивно. Далер Кузяев на 53-й минуте прицельно пробил с правой ноги и забил свой второй гол во Франции. Вскоре Набиль Алиуи развил успех, а Нолан Мбемба поставил точку - 3:0.

У сегодняшних соперников по пять очков. Столько же у «ПСЖ».