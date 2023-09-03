Второй гол Кузяева во Франции помог «Гавру» разгромить «Лорьян»

В четвёртом туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лорьян» и не позволил более опытному противнику ничего создать впереди, позволив лишь дважды пробить в сторону ворот. Сами новички в атаке сыграли продуктивно. Далер Кузяев на 53-й минуте прицельно пробил с правой ноги и забил свой второй гол во Франции. Вскоре Набиль Алиуи развил успех, а Нолан Мбемба поставил точку - 3:0.
У сегодняшних соперников по пять очков. Столько же у «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Кузяев Далер53'
|(2:0) Алиуи Набиль70'
|(3:0) Мбемба Нолан90'
Десма Артур•Сальмье Йоанн•Санганте Аруна•Льорис Готье•Опери Кристофер•Туре Абдулайе•Кечта Яссин72' (Н'диайе Рассул (72') •Него Лоик88' (Байо Мохамед (88') •Кузяев Далер88' (Эль-Хаджам Уалид (88') •Алиуи Набиль88' (Мбемба Нолан (88') •Логбо Энди63' (Джуджу Антуан (63')
Мвого Ивон•Менди Формоз III46' (Силла Дембо (46') •Лапорт Жульен•Тальби Монтассар•Калюлю Гедеон•Ле Гофф Венсан72' (Ле Бри Тео (72') •Абергель Лоран•Понсо Жульен72' (Йонгва Дарлин (72') •Февр Ромен•Пабло Пажис62' (Тосин Айегун (62') •Дукуре Сирине62' (Крупи Эли Джуниор (62')
03 сентября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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