Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Второй гол Кузяева во Франции помог «Гавру» разгромить «Лорьян»

03 Сентября 2023 • 17:57 Комментировать
Гавр
3:0
Лорьян
окончен

В четвёртом туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лорьян» и не позволил более опытному противнику ничего создать впереди, позволив лишь дважды пробить в сторону ворот. Сами новички в атаке сыграли продуктивно. Далер Кузяев  на 53-й минуте прицельно пробил с правой ноги и забил свой второй гол во Франции. Вскоре Набиль  Алиуи развил успех, а Нолан Мбемба поставил точку - 3:0.

У сегодняшних соперников по пять очков. Столько же у «ПСЖ».

Протокол игры  
Гавр3:0Лорьян
(1:0) Кузяев Далер53'  
(2:0) Алиуи Набиль70'  
(3:0) Мбемба Нолан90'  
Десма АртурСальмье ЙоаннСанганте АрунаЛьорис ГотьеОпери КристоферТуре АбдулайеКечта Яссин 72' (Н'диайе Рассул ( 72') Него Лоик 88' (Байо Мохамед ( 88') Кузяев Далер 88' (Эль-Хаджам Уалид ( 88') Алиуи Набиль 88' (Мбемба Нолан ( 88') Логбо Энди 63' (Джуджу Антуан ( 63')
Запасные: Горжелен МатьёСабби ЭммануэльЮте-Кинкуэ ЭтьеннСумаре Исса
Мвого ИвонМенди Формоз III 46' (Силла Дембо ( 46') Лапорт ЖульенТальби МонтассарКалюлю ГедеонЛе Гофф Венсан 72' (Ле Бри Тео ( 72') Абергель ЛоранПонсо Жульен 72' (Йонгва Дарлин ( 72') Февр РоменПабло Пажис 62' (Тосин Айегун ( 62') Дукуре Сирине 62' (Крупи Эли Джуниор ( 62')
Запасные: Макенго Жан-ВикторМугиша ДжоэлМоуйоколо ЛорисЮфеган Доминик
03 сентября. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев Лрорьян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Клермон Клермон
2
2
1.99 3.85 3.75
Видео
Окончен
Мец Мец
Реймс Реймс
2
2
3.35 3.55 2.22
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Лорьян Лорьян
3
0
2.80 3.50 2.60
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Монпелье Монпелье
1
0
1.59 4.50 5.60
Видео
11 мин
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
0
0
1.89 3.85 4.10
Видео
03.09.23 в 21:45
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
3.60 4.40 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
18:01 · Франция. Лига 1
Гол Языджи со штрафного принёс «Лиллю» победу над «Монпелье»
18:00 · Франция. Лига 1
«Мец» с «Реймсом» выдали результативную ничью
17:43 · Франция. Лига 1
Головин заработал 50 результативных баллов в чемпионате Франции
17:21 · Франция. Лига 1
Кузяев забил свой второй гол за «Гавр»
16:45 · Германия. Бундеслига
​«Деньги не изменят твоего характера»: Фанаты «Айнтрахта» обратились к Коло-Муани после ухода в «ПСЖ»
16:04 · Франция. Лига 1
«Тулуза» упустила задел в два гола в матче с «Клермоном»
15:28 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Лорьяном»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Льорис объяснил, почему отказал «Ницце»
10:27 · Франция. Лига 1
Головин — о разгроме «Ланса»: «Всё сложилось так, как и планировали»
10:20 · Франция. Лига 1
Головин — о голе «Лансу»: «Нужно отметить своевременную и удобную передачу партнёра»
00:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» по-прежнему рассчитывает расстаться с Кейлором Навасом слухи
02 Сентября
23:58 · Франция. Лига 1
«Аль-Иттифак» объявил о подписании Вейналдума официально
22:46 · Франция. Лига 1
Головин отметился голом в матче против «Ланса»
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:09 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к игроку «ПСЖ» Экитике
Все новости
Рекомендуем