Кузяев забил свой второй гол за «Гавр»

В воскресенье новичок французской Лиги 1 «Гавр» принимает дома «Лорьян». Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев открыл счёт матча на 53-й минуте.

Отметим, что этот гол стал для Кузяева вторым в карьере за «Гавр». Ранее россиянин отличился в рамках второго тура Лиги 1 – тогда его команда принимала дома «Брест», но проиграла – 1:2.

Напомним, Кузяев стал игроком «Гавра» минувшим летом, футболист перебрался во Францию свободным агентом, ранее он шесть лет защищал цвета питерского «Зенита».

Кстати, в это воскресенье голом отличился и другой российский полузащитник из чемпионата Франции - Александр Головин.