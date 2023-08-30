​Кузяев назвал основные отличия между жизнью в России и Франции

Полузащитник Далер Кузяев, который в летнее трансферное окно усилил «Гавр», ответил на вопрос, в чём заключаются основные отличия между жизнью в России и жизнью Франции.

«По первым неделям у меня сложилось впечатление, что здесь все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить SIM-карту, автомобиль или завести банковский счёт, иногда нужно предоставлять подтверждение адреса или платёжные квитанции. В России всё проще», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на страницах сайта Лиги 1.

В трёх стартовых турах чемпионата Франции сезона 2023/2024 «Гавр» смог набрать два зачётных балла.