Головин - о голе в ворота «Анже»: Как задумывал, так и получилось

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о матче 34-го тура чемпионата Франции, в котором его команда переиграла «Анже» (2:1), и он стал автором забитого мяча.

Россиянин отметил, что получилась хорошая игра, и «монегаски» смогли набрать важные три очка.

«Гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», - заявил Головин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отсавая от «Марселя» на шесть очков.

На счету Головина восемь голов в текущем сезоне Лиги 1.