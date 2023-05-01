Агент: «У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о переговорном процессе с топ-клубами Европы в 2018 году.

«У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши», — заявил агент российского хавбека в интервью «Чемпионату». По его словам, Головин общался с лично Мариной Грановской и Романом Абрамовичем относительно переезда в Лондон, но выбор в пользу «Монако» был сделан из-за более короткого периода адаптации и меньшего количества бытовых вопросов.

Напомним, что после чемпионата мира - 2018 Александр Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро. На счету 26-летнего полузащитника 171 матч в футболке французского клуба, в которых он забил 24 гола.