Клеман: «Головин сыграл прекрасно»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об игре полузащитника Александра Головина в матче с «Анже» (2:1). Россиянин отметился красивым забитым голом.

«В последние несколько недель он находился не в лучшей физической форме из-за болезни. Сегодня Головин оставил всего себя на поле, в раздевалке Александр был без сил. Он сыграл прекрасно, показав высокий уровень, это касается всей команды», - приводит слова Клемана пресс-служба французского клуба.

«Монако» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, отставание от «Марселя», идущего третьим, составляет шесть зачётных баллов.