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Чемпионат Франции. Лига 1

Капелло считает, что за Головиным следят многие клубы Европы

04 Мая 2023 • 21:31 Комментировать
Анже
...
Монако
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07.05 14:00

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением об уровне полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним», — цитирует итальянского специалиста портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив восемь результативных передач.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фабио Капелло Александр Головин
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АНЖЕ МОНАКО
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