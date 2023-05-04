Капелло считает, что за Головиным следят многие клубы Европы

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением об уровне полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним», — цитирует итальянского специалиста портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив восемь результативных передач.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 миллионов евро.