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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин и Месси — лидеры чемпионата Франции по голам с дальней дистанции

07 Мая 2023 • 15:40 Комментировать
Анже
1:2
Монако
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил в ворота «Анже» в 34-м туре Лиги 1 из-за пределов штрафной площади.

Статистический портал Opta опубликовал интересную информацию, согласно которой 26-летний россиянин сравнялся с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси по забитым голам дальними ударами в текущем сезоне. Теперь на счету футболистов по четыре мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков чемпионата Франции.

Источник отмечает, что еще ни один футболист из топ-5 европейских лиг не смог в этом сезоне забить больше четырех голов издалека, всего таких игроков семь (с учетом Головина).

Встреча между «Анже» и «Монако» продолжается в эти минуты, текстовая трансляция поединка проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Александр Головин
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Монако Монако
1
2
7.20 4.90 1.43
Видео
Перерыв
Осер Осер
Клермон Клермон
1
0
2.36 3.40 3.10
Видео
Перерыв
Нант Нант
Страсбург Страсбург
0
1
2.55 3.40 2.85
Видео
Перерыв
Аяччо Аяччо
Тулуза Тулуза
0
0
3.45 3.40 2.20
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Лорьян Лорьян
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1
0
2.46 3.40 2.95
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07.05.23 в 18:05
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