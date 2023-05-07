Головин и Месси — лидеры чемпионата Франции по голам с дальней дистанции

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил в ворота «Анже» в 34-м туре Лиги 1 из-за пределов штрафной площади.

Статистический портал Opta опубликовал интересную информацию, согласно которой 26-летний россиянин сравнялся с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси по забитым голам дальними ударами в текущем сезоне. Теперь на счету футболистов по четыре мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков чемпионата Франции.

Источник отмечает, что еще ни один футболист из топ-5 европейских лиг не смог в этом сезоне забить больше четырех голов издалека, всего таких игроков семь (с учетом Головина).

Встреча между «Анже» и «Монако» продолжается в эти минуты, текстовая трансляция поединка проходит на портале LiveResult.