Гришин считает, что «Головину» не стоит покидать «Монако»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, ранее 26-летний хавбек продлил контракт с «монегасками» до 2026 года.

«Если бы были хорошие предложения, Саша давным-давно сменил бы клуб. Мы видим, что «Монако» подписал трехлетний контракт, клуб рассчитывает на Головина. Уходить не надо. Попав в зону дискомфорта, можно стагнировать», — приводит слова Гришина Sport24.

Как считает специалист, Лига 1 является сильным чемпионатом, Головин на хорошем счету в «Монако», он — ведущий игрок сборной России и лучший российский легионер.

В нынешнем сезоне на счету Головина семь голов и восемь результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.