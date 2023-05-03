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Чемпионат Франции. Лига 1

Гришин считает, что «Головину» не стоит покидать «Монако»

03 Мая 2023 • 14:30 Комментировать
Анже
...
Монако
07.05 14:00

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, ранее 26-летний хавбек продлил контракт с «монегасками» до 2026 года.

«Если бы были хорошие предложения, Саша давным-давно сменил бы клуб. Мы видим, что «Монако» подписал трехлетний контракт, клуб рассчитывает на Головина. Уходить не надо. Попав в зону дискомфорта, можно стагнировать», — приводит слова Гришина Sport24.

Как считает специалист, Лига 1 является сильным чемпионатом, Головин на хорошем счету в «Монако», он — ведущий игрок сборной России и лучший российский легионер.

В нынешнем сезоне на счету Головина семь голов и восемь результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Гришин Александр Головин
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АНЖЕ МОНАКО
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