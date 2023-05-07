Головин забил красивый гол в Лиге 1

В воскресенье в чемпионате Франции проходит матч между «Анже» и «Монако». Монегаскам удалось открыть счёт под занавес первого тайма. Автором гола стал полузащитник Александр Головин. 26-летнему россиянину удался красивый удар в правый верхний угол.

Теперь на счету Головина восемь голов и восемь голевых передач в 42 матчах за «Монако» в сезоне 2022/2023.

Напомним, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Анже» и «Монако» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.