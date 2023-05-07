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Чемпионат Франции. Лига 1

Эффектный дальний удар Головина помог «Монако» обыграть аутсайдера

07 Мая 2023 • 15:53 Комментировать
Анже
1:2
Монако
окончен

В 34-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Анже», который уже официально вылетает в низший дивизион. Игра получилась открытой и событийной. Александр Головин начал пристреливаться с первых атак. Мирон Боаду не реализовал выход один на один. В ответ Ибраима Ньяне в упор бил по воротам, голкипер выручил. Перед уходом на перерыв Головин в касание из-за пределов штрафной жахнул в правую девятку - 1:0. Боаду исправился после перерыва и в контратаке поставил результативную точку. Но тут же Абдалла Сима головой замкнул навес к ближней штанге.

«Монако» закрепился на четвертом месте, противник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Анже1:2Монако
  45'Головин Александр (0:1)
  60'Боаду Мирон (0:2)
(1:2) Сима Абдалла64'  
Бернардони ПольВалери Ян  85'Унтонджи СедрикБамба АбдулайеТиуб Сада 70' (Думбия Сулейман ( 70') Калумба Жюстин-Ноэль 70' (Шабанович Халид ( 70') Абделли Химад 88' (Ульд Халед Зинедин ( 88') Менди Батиста 46' (Эну Адриен ( 46') Бенталеб НабильБахойа Жан Маттео 46' (Сима Абдалла ( 46') Ньяне Ибраима  89'
Запасные: Гая ЯсинФофана ЯхьяБлажич МихаТаиби Ванисс
Нюбель АлександрДисаси Аксель  55'Матсима КрисленКайо ЭнрикеСкардовелли Вандерсон 78' (Диоп Эден ( 78') Матазо Элио 63' (Камара Мохамед VII ( 63'  77') Фофана ЮссуфДьятта Крепен 88' (Фолланд Кевин ( 88') Минамино Такуми 78' (Бен Сехир Элиссе ( 78') Боаду МиронГоловин Александр 88' (Якобс Исмаил ( 88')
Запасные: Агилар РубенЛукас ЖанДидийон ТомасАклиуш МанесОку Иллан
07 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Анже Александр Головин
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Окончен
Анже Анже
Монако Монако
1
2
7.20 4.90 1.43
Видео
Перерыв
Осер Осер
Клермон Клермон
1
0
2.36 3.40 3.10
Видео
Перерыв
Нант Нант
Страсбург Страсбург
0
1
2.55 3.40 2.85
Видео
Перерыв
Аяччо Аяччо
Тулуза Тулуза
0
0
3.45 3.40 2.20
Видео
Перерыв
Лорьян Лорьян
Брест Брест
1
0
2.46 3.40 2.95
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