Эффектный дальний удар Головина помог «Монако» обыграть аутсайдера

В 34-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Анже», который уже официально вылетает в низший дивизион. Игра получилась открытой и событийной. Александр Головин начал пристреливаться с первых атак. Мирон Боаду не реализовал выход один на один. В ответ Ибраима Ньяне в упор бил по воротам, голкипер выручил. Перед уходом на перерыв Головин в касание из-за пределов штрафной жахнул в правую девятку - 1:0. Боаду исправился после перерыва и в контратаке поставил результативную точку. Но тут же Абдалла Сима головой замкнул навес к ближней штанге.

«Монако» закрепился на четвертом месте, противник - безнадежно последний.