Эффектный дальний удар Головина помог «Монако» обыграть аутсайдера

В 34-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Анже», который уже официально вылетает в низший дивизион. Игра получилась открытой и событийной. Александр Головин начал пристреливаться с первых атак. Мирон Боаду не реализовал выход один на один. В ответ Ибраима Ньяне в упор бил по воротам, голкипер выручил. Перед уходом на перерыв Головин в касание из-за пределов штрафной жахнул в правую девятку - 1:0. Боаду исправился после перерыва и в контратаке поставил результативную точку. Но тут же Абдалла Сима головой замкнул навес к ближней штанге.
«Монако» закрепился на четвертом месте, противник - безнадежно последний.
Протокол игры
|45'Головин Александр (0:1)
|60'Боаду Мирон (0:2)
|(1:2) Сима Абдалла64'
Бернардони Поль•Валери Ян• 85'Унтонджи Седрик•Бамба Абдулайе•Тиуб Сада70' (Думбия Сулейман (70') •Калумба Жюстин-Ноэль70' (Шабанович Халид (70') •Абделли Химад88' (Ульд Халед Зинедин (88') •Менди Батиста46' (Эну Адриен (46') •Бенталеб Набиль•Бахойа Жан Маттео46' (Сима Абдалла (46') •Ньяне Ибраима 89'
Запасные: Гая Ясин•Фофана Яхья•Блажич Миха•Таиби Ванисс
Нюбель Александр•Дисаси Аксель• 55'Матсима Крислен•Кайо Энрике•Скардовелли Вандерсон78' (Диоп Эден (78') •Матазо Элио63' (Камара Мохамед VII (63') • 77'Фофана Юссуф•Дьятта Крепен88' (Фолланд Кевин (88') •Минамино Такуми78' (Бен Сехир Элиссе (78') •Боаду Мирон•Головин Александр88' (Якобс Исмаил (88')
Запасные: Агилар Рубен•Лукас Жан•Дидийон Томас•Аклиуш Манес•Оку Иллан
07 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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