Руководство «Монако» поменяло своё решение относительно вратаря Александра Нюбеля, выступающего на правах аренды из «Баварии».

По информации издания 90plus, боссы «монегасков» не планируют оставлять немецкого голкипера на следующий сезон после серии неубедительных выступлений в важных встречах. Особенно повлиял поединок против леверкузенского «Байера», по итогам которого коллектив французского чемпионата вылетел из Лиги Европы. Сообщается, что «Монако» уже ищет на рынке потенциальную замену Нюбелю.

За клуб Лиги 1 Александр выступает с 2021 года, проведя в нынешней кампании 34 матча.