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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» более полувека не проигрывало с крупным счетом «Ницце»

27 Февраля 2023 • 04:03 Комментировать
Монако
0:3
Ницца
окончен

В матче двадцать пятого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» неожиданно крупно проиграло в домашнем матче «Ницце» - 0:3. Столь серьезной неудаче в матче со своим соседом, а стало быть, в дерби, у «Монако» не случалось более полувека.

В последний раз «Монако» проиграло с разницей в три мяча «Ницце» аж 30 января 1966 года - то есть, когда большей части читателей нашего сайта, скорее всего, еще не было на белом свете. Любопытно, что в первом круге победу на выезде одержало «Монако», но с минимальным счетом - благодаря голу Эмболо,

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Труа», это случится пятого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца
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