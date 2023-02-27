«Монако» более полувека не проигрывало с крупным счетом «Ницце»

В матче двадцать пятого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» неожиданно крупно проиграло в домашнем матче «Ницце» - 0:3. Столь серьезной неудаче в матче со своим соседом, а стало быть, в дерби, у «Монако» не случалось более полувека.

В последний раз «Монако» проиграло с разницей в три мяча «Ницце» аж 30 января 1966 года - то есть, когда большей части читателей нашего сайта, скорее всего, еще не было на белом свете. Любопытно, что в первом круге победу на выезде одержало «Монако», но с минимальным счетом - благодаря голу Эмболо,

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Труа», это случится пятого марта.