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Чемпионат Франции. Лига 1

Монако - Ницца: где смотреть прямую трансляцию онлайн

26 Февраля 2023 • 02:42 Комментировать
Монако
...
Ницца
1 2.03 X 3.55 2 3.65
Через 14 ч. 42 мин.

Один из главных матчей 25-го тура Лиги 1 - битва «Монако» и «Ниццы». Команды набрали шикарный ход и могут занять очень высокие места, если не растеряют форму. Монегаски, правда, вылетели из еврокубков в энергозатратной игре с «Байером». И не факт, что мотивации сегодня будет достаточно. «Ницца» же в последних турах была сильнее идущих в группе лидеров «Марселя» и «Лилля».

Кто будет сильнее в этом поединке, посмотрим в 19:05 на «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Евразия», beIN Connect,  beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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МОНАКО НИЦЦА
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