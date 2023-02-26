Монако - Ницца: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Один из главных матчей 25-го тура Лиги 1 - битва «Монако» и «Ниццы». Команды набрали шикарный ход и могут занять очень высокие места, если не растеряют форму. Монегаски, правда, вылетели из еврокубков в энергозатратной игре с «Байером». И не факт, что мотивации сегодня будет достаточно. «Ницца» же в последних турах была сильнее идущих в группе лидеров «Марселя» и «Лилля».

Кто будет сильнее в этом поединке, посмотрим в 19:05 на «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Евразия», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.