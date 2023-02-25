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Чемпионат Италии. Серия А

Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»

25 Февраля 2023 • 16:16 Комментировать
Монако
...
Ницца
1 2.02 X 3.60 2 3.65
26.02 19:05

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что полузащитника «Монако» Александра Головина, а также игрока «Торино» Алексея Миранчука стоит пригласить на сборы национальной команды.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что итальянский клуб может не отпустить Миранчука в сборную.

«Сейчас планируется матч со сборной Ирана, участником ЧМ-2022, поэтому надо вызывать Головина и Миранчука. Непонятно, почему руководители «Торино» могут не отпустить Алексея в сборную», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. По этой причине сейчас наша сборная имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Гранат Алексей Миранчук Александр Головин
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