Мостовой рассказал, чем Монако для Головина лучше Дортмунда

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе игрока «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Ранее об интересе немецкого клуба к россиянину сообщал агент 26-летнего футболиста Александр Клюев.

Эксперт считает, что в футбольном плане между «Боруссией» и «Монако» большой разницы нет, а качество жизни во Франции даже лучше.

«В «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете — климат, море. Ты уже играешь и живёшь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд — а вдруг не получится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне российский хавбек провёл за монегасков 33 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.