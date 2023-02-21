Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мостовой рассказал, чем Монако для Головина лучше Дортмунда

21 Февраля 2023 • 10:13 Комментировать
Монако
...
Ницца
26.02 19:05

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе игрока «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Ранее об интересе немецкого клуба к россиянину сообщал агент 26-летнего футболиста Александр Клюев.

Эксперт считает, что в футбольном плане между «Боруссией» и «Монако» большой разницы нет, а качество жизни во Франции даже лучше.

«В «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете — климат, море. Ты уже играешь и живёшь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд — а вдруг не получится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне российский хавбек провёл за монегасков 33 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Мостовой Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
11:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» лидирует в гонке за Тюрамом
10:55 · Германия. Бундеслига
Вирц мечтает играть за «Барселону», но есть одна проблема
10:45 · Германия. Бундеслига
Себальос не нужен «Баварии»
10:30 · Германия. Бундеслига
Модрич: «Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему»
10:13 · Германия. Бундеслига
Мостовой рассказал, чем Монако для Головина лучше Дортмунда
07:51 · Германия. Бундеслига
Бывший администратор «Вольфсбурга» рассказал о том, как клуб отказался от Осимхена
03:50 · Англия. Премьер-лига
Английские гранды также вступили в борьбу за услуги Маркуса Тюрама
03:32 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал лучших партнёров по команде - и среди них Ориги
20 Февраля
21:27 · Германия. Бундеслига
Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
18:46 · Германия. Бундеслига
Только одна команда в топ-лигах Европы выиграла все матчи в 2023 году
18:36 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала сроки восстановления Адейеми
17:57 · Германия. Бундеслига
​В «Боруссии» объяснили, почему не думали о подписании Роналду
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перебраться в Бундеслигу
15:35 · Германия. Бундеслига
Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
15:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» потерял оптимизм в сделке по Беллингему
Все новости
Рекомендуем