Рианчо: Головин готов к переходу в «Барселону»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Во французской лиге высокая конкуренция. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

По мнению эксперта, многие скауты наблюдают за Головиным, он готов к переезду в Ла Лигу. Ему подходят такие команды, как «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Барселона», считает Рианчо.

В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека шесть забитых мячей и семь результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.