Булыкин – о Головине: «Нет особого смысла что-то менять, он хорошо закрепился в «Монако»

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин призывает хавбека «Монако» Александра Головина не менять клубную прописку в грядущее межсезонье. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Головин продлил свой контракт с «монегасками» до лета 2026 года. В новом соглашении якобы прописана фиксированная сумма отступных.

«Учитывая, что он очень хорошо закрепился в «Монако», то и смысла особого что-то менять нет», – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, Головина ранее сватали в дортмундскую «Боруссию». На счету россиянина по 6 голов и ассистов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.