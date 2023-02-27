Головин продлил контракт с «Монако» на три года

Полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт со своей командой на три года. Об этом сообщает российское издание «Чемпионат».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, когда перешёл из московского ЦСКА после успешных выступлений на чемпионате мира. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник отметился 6 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Франции.

Источник также сообщает, что в новом соглашении Головина с «Монако» прописана фиксированная сумма отступных. Пресса ранее связывала футболиста с переходом в дортмундскую «Боруссию», которая сейчас идёт на втором месте в Бундеслиге.