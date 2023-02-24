«Монако» потерпел первое поражение в 2023 году

Футбольный клуб «Монако» уступил «Байеру» на стадии 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 3:5 по пенальти) и прервал великолепную серию без поражений, которая стартовала сразу после чемпионата мира в Катаре и продлилась вплоть до сегодняшнего дня. 11 официальных матчей монегаски не знали поражений во всех турнирах.

Началась серия с победы над «Осером» в Лиге 1 28 декабря. Последнее поражение до 23 февраля у «Монако» значится 13-м числом ноября – в тот день клуб с Лазурного берега уступил в чемпионате Франции «Тулузе».

Напомним, что на данный момент в Лиге 1 «Монако» занимает третье место, отставание от «ПСЖ» с первого места – семь очков.