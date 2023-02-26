После вылета из еврокубков «Монако» разгромно проиграл «Ницце»

После напряжённого матча с «Байером», который обернулся вылетом из еврокубков, тренер «Монако» сильно обновил стартовый состав. И эта ставка не сработала, монегаски провалились в первом тайме, пропустив три гола подряд. Уже на восьмой минуте Теремас Моффи получил мяч у штрафной и в борьбе отправил его в сетку. В середине тайма его же вывел один на один с вратарем Маркус Тюрам, и форвард оформил дубль. Эта же парочка создала третий гол, Тюрам с радиуса штрафной метко пробил - 3:0.

В перерыве на поле вышли Александр Головин, Кайо Энрике, Виссам Бен-Йеддер и Эден Диоп. Вот только остроты впереди у «Монако» так и не было. При этом у Моффи и Тюрама были еще моменты, только голкипер соперника начал выручать.

Победная серия «Монако» прервалась, команда осталась на третьем месте.