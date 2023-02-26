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Чемпионат Франции. Лига 1

После вылета из еврокубков «Монако» разгромно проиграл «Ницце»

26 Февраля 2023 • 21:04 Комментировать
Монако
0:3
Ницца
окончен

После напряжённого матча с «Байером», который обернулся вылетом из еврокубков, тренер «Монако» сильно обновил стартовый состав. И эта ставка не сработала, монегаски провалились в первом тайме, пропустив три гола подряд. Уже на восьмой минуте Теремас Моффи получил мяч у штрафной и в борьбе отправил его в сетку. В середине тайма его же вывел один на один с вратарем Маркус Тюрам, и форвард оформил дубль. Эта же парочка создала третий гол, Тюрам с радиуса штрафной метко пробил - 3:0.

В перерыве на поле вышли Александр Головин, Кайо Энрике, Виссам Бен-Йеддер и Эден Диоп. Вот только остроты впереди у «Монако» так и не было. При этом у Моффи и Тюрама были еще моменты, только голкипер соперника начал выручать.

Победная серия «Монако» прервалась, команда осталась на третьем месте.

Протокол игры  
Монако0:3Ницца
  8'Моффи Теремас (0:1)
  26'Моффи Теремас (0:2)
  43'Тюрам Кефрен (0:3)
Нюбель АлександрМатсима Крислен 46' (Диоп Эден ( 46') Дисаси АксельСарр МалангКамара Мохамед VIIДьятта КрепенФофана ЮссуфБен Сехир Элиссе 81' (Желсон Мартиньш ( 81') Якобс Исмаил 46' (Головин Александр ( 46') Боаду Мирон 46' (Кайо Энрике ( 46') Эмболо Брель 46' (Бен-Йеддер Виссам ( 46')
Запасные: Минамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон ТомасОку Иллан
Шмейхель КасперНдайишимийе ЮссуфТодибо Жан-КлерДанте БонфимЛотомба ЖорданАмрауи АюбРемзи Аарон  28' 35' (Росарио Пабло ( 35') Будауи Хишем 81' (Браими Билаль ( 81') Тюрам Кефрен 71' (Диоп Софьян ( 71') Моффи Теремас 81' (Баркли Росс ( 81') Лаборд Гаэтан 80' (Буанани Бадредин ( 80')
Запасные: Менди АнтуанБульхенди ТеддиБелахяне РедаБека Бека Алексис
26 февраля. Стадион "Луи II".

 

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