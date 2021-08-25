Шакири: «Лион» - клуб с большим потенциалом»

Новоиспечённый игрок «Лиона» Джердан Шакири прокомментировал мотивы смены команды.

«Мне очень приятно находиться здесь. «Лион» - клуб с большим потенциалом. Мне нравится тренер Петер Бош. Здесь все хотят выигрывать титулы.

Клуб такого ранга нуждается в опытных исполнителях. Я хочу получать игровую практику и проводить много времени со своими партнёрами. Постараюсь внести в действия «ткачей» победный менталитет.

Нам нужно добиваться максимального результата во всех наших поединках. Президент стремится построить нечто особенное», - приводит слова Шакири клубная пресс-служба лионцев.

Напомним, что «Ливерпуль» продал 29-летнего атакующего хава за 6 миллионов евро. Ещё 5 мерсисайдцы могут получить в виде бонусов.