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Лига 1

Шакири: «Лион» - клуб с большим потенциалом»

25 Августа 2021 • 20:39 Комментировать
Нант
...
Лион
4.40 3.90 1.77
27.08 22:00
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Новоиспечённый игрок «Лиона» Джердан Шакири прокомментировал мотивы смены команды.

«Мне очень приятно находиться здесь. «Лион» - клуб с большим потенциалом. Мне нравится тренер Петер Бош. Здесь все хотят выигрывать титулы.

Клуб такого ранга нуждается в опытных исполнителях. Я хочу получать игровую практику и проводить много времени со своими партнёрами. Постараюсь внести в действия «ткачей» победный менталитет.

Нам нужно добиваться максимального результата во всех наших поединках. Президент стремится построить нечто особенное», - приводит слова Шакири клубная пресс-служба лионцев.

Напомним, что «Ливерпуль» продал 29-летнего атакующего хава за 6 миллионов евро. Ещё 5 мерсисайдцы могут получить в виде бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Джердан Шакири
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