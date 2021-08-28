Бош – о первой победе в сезоне: «Ждал больше голов»

Петер Бош высказался на тему долгожданного успеха «Лиона» в чемпионате Франции, случившегося лишь в четвёртом туре в игре против «Нанта» (1:0). Единственным голом в матче отличился форвард Мусса Дембеле.

«По ходу матча увидел несколько хороших вещей в исполнении нашей команды. Ждал больше голов, возможности у нас были. Важнее всего сейчас – три набранных очка», - приводит слова Петера Боша Transfermarketweb.

Также коуч «ткачей» подтвердил, что состав команды до конца месяца может покинуть ещё один футболист: «Пока ничего не согласовано, но планирует уйти ещё один игрок. В тоже время мы работаем над крупным подписанием».

По слухам, покинуть ряды лионцев должен Уссем Ауа.