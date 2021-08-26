«Бёрнли» договорился о переходе Корне

Максвелл Корне продолжит свою карьеру в составе представителя АПЛ – «Бёрнли».

Вокруг будущего 24-летнего ивуарийского защитника «Лиона» в последнее время ходило много слухов. Но как стало известно Foot Mercato, борьбу за Корне сумел выиграть «Бёрнли», предложив за африканца 16 миллионов евро. Фланговый защитник станет следующим подписанием «бордовых» после сделки по возвращению Аарона Леннона в состав.

Примечательно, что конкурентом команды Шона Дайча в борьбе за Корне была берлинская «Герта».

В прошлом сезоне футболисту сборной Кот-д’Ивуара удалось отличиться за «ткачей» 4 голами в 39 проведённых матчах.