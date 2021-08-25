Президент «Лиона» допускает возможность ещё нескольких летних трансферов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил о намерениях клуба провернуть ещё несколько сделок по усилению состава команды.

Подписав четвертьфиналиста Евро-2020 Джердана Шакири, лионцы не собираются останавливаться. Клуб, пока не одержавший ни одной победы в трёх стартовых турах Лиги 1, готов продолжать инвестировать в усиление состава.

«Существует вероятность, что в ближайшие несколько дней случатся ещё приобретения. Мы рассчитываем провернуть несколько трансферов, которые смогут вас удивить», - заявил президент «Лиона» в общении с клубной пресс-службой.

По данным СМИ, титулованный французский клуб претендует на приглашение в свои ряды форварда «Зенита» Сердара Азмуна.