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Лига 1

Президент «Лиона» допускает возможность ещё нескольких летних трансферов

25 Августа 2021 • 21:37 Комментировать
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Лион
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27.08 22:00
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил о намерениях клуба провернуть ещё несколько сделок по усилению состава команды.

Подписав четвертьфиналиста Евро-2020 Джердана Шакири, лионцы не собираются останавливаться. Клуб, пока не одержавший ни одной победы в трёх стартовых турах Лиги 1, готов продолжать инвестировать в усиление состава.

«Существует вероятность, что в ближайшие несколько дней случатся ещё приобретения. Мы рассчитываем провернуть несколько трансферов, которые смогут вас удивить», - заявил президент «Лиона» в общении с клубной пресс-службой.

По данным СМИ, титулованный французский клуб претендует на приглашение в свои ряды форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жан-Мишель Оля Трансферы футбола - лето 2021
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