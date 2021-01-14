Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Манданда заменён в перерыве матча с «ПСЖ»

14 Января 2021, 00:36,

Global Look Press

Голкипер «Марселя» Стив Манданда был заменён в перерыве матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ». Вместо него на поле появился Йоанн Пеле.

Вероятной причиной замены, скорее всего, стала травма бедра, полученная французом в одном из эпизодов матча, сообщает Canal+.

В текущем сезоне Стив провёл за «Марсель» 24 игры во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Его клуб на данный момент находится на шестой строчке Лиги 1 с отставанием от лидера на восемь очков. При этом у «Марселя» есть ещё две игры в запасе по сравнению с «Лиллем».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Марсель, Стив Манданда, Суперкубок Франции
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