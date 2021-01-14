Манданда заменён в перерыве матча с «ПСЖ»

Голкипер «Марселя» Стив Манданда был заменён в перерыве матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ». Вместо него на поле появился Йоанн Пеле.

Вероятной причиной замены, скорее всего, стала травма бедра, полученная французом в одном из эпизодов матча, сообщает Canal+.

В текущем сезоне Стив провёл за «Марсель» 24 игры во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Его клуб на данный момент находится на шестой строчке Лиги 1 с отставанием от лидера на восемь очков. При этом у «Марселя» есть ещё две игры в запасе по сравнению с «Лиллем».