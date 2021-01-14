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Первый трофей Почеттино в «ПСЖ» - в матче за Суперкубок обыгран «Марсель»

14 Января 2021, 00:57,

Global Look Press

«ПСЖ» взял очередной трофей во французском футболе и первый при Маурисио Почеттино. Столичная команда выиграла Суперкубок страны у «Марселя». Игра получилась без явного перевеса одной из команд. В первом тайме Анхель ди Мария мог открывать счет, но это удалось Мауро Икарди, который со второй попытки доставил мяч в сетку, а на 45-й минуте аргентинец зарядил в каркас ворот. В концовке второй половины Неймара уверенно реализовал пенальти, но интрига не умерла, так как Димитри Пайе здорово сыграл у ближней штанги и замкнул прострел.

Тем не менее, парижане победили (2:1) и завоевали трофей.

Протокол игры  
ПСЖ 2:1 Марсель
(1:0) Икарди Мауро 39'    
(2:0) Неймар 85'    
    89' Пайе Димитри (2:1)
Навас Кейлор Флоренци Алессандро Маркиньос Маркос Диалло Абду Кюрзава Левен   65' (Кимпембе Преснел (   65') Эррера Андер   90' (Сарабия Пабло (   90') Верратти Марко Паредес Леандро   88' (Кин Мойзе (   88') Ди Мария Анхель   65' (Неймар (   65') Икарди Мауро   88' (Данилу Перейра (   88') Мбаппе Килиан   90'
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Дракслер Юлиан
Манданда Стив   46' (Пеле Йоанн (   46') Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II   77' Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто   26'   65' (Лирола Поль (   65'   72') Камара Бубакар Товен Флорьян Гуйе Пап   56' (Сансон Морган (   56') Ронжье Валентин   80' (Жермен Валер (   80') Радоньич Неманья   17'   56' (Бенедетто Дарио (   56') Пайе Димитри
Запасные: Кюизанс Микаэль Балерди Леонардо Хауи Саиф-Эдин Аке Марли
13 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Марсель, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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0
779
14 Января 2021, 01:51

Классно, когда ещё на рабочем столе вещи не разложил, а уже беги в кассу за премией.)))

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