Первый трофей Почеттино в «ПСЖ» - в матче за Суперкубок обыгран «Марсель»

«ПСЖ» взял очередной трофей во французском футболе и первый при Маурисио Почеттино. Столичная команда выиграла Суперкубок страны у «Марселя». Игра получилась без явного перевеса одной из команд. В первом тайме Анхель ди Мария мог открывать счет, но это удалось Мауро Икарди, который со второй попытки доставил мяч в сетку, а на 45-й минуте аргентинец зарядил в каркас ворот. В концовке второй половины Неймара уверенно реализовал пенальти, но интрига не умерла, так как Димитри Пайе здорово сыграл у ближней штанги и замкнул прострел.

Тем не менее, парижане победили (2:1) и завоевали трофей.