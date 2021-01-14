Первый трофей Почеттино в «ПСЖ» - в матче за Суперкубок обыгран «Марсель»

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14 Января 2021, 00:57,
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«ПСЖ» взял очередной трофей во французском футболе и первый при Маурисио Почеттино. Столичная команда выиграла Суперкубок страны у «Марселя». Игра получилась без явного перевеса одной из команд. В первом тайме Анхель ди Мария мог открывать счет, но это удалось Мауро Икарди, который со второй попытки доставил мяч в сетку, а на 45-й минуте аргентинец зарядил в каркас ворот. В концовке второй половины Неймара уверенно реализовал пенальти, но интрига не умерла, так как Димитри Пайе здорово сыграл у ближней штанги и замкнул прострел.
Тем не менее, парижане победили (2:1) и завоевали трофей.
Протокол игры
|(1:0) Икарди Мауро 39'
|(2:0) Неймар 85'
|89' Пайе Димитри (2:1)
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро • Маркиньос Маркос • Диалло Абду • Кюрзава Левен 65' ( Кимпембе Преснел ( 65') • Эррера Андер 90' ( Сарабия Пабло ( 90') • Верратти Марко • Паредес Леандро 88' ( Кин Мойзе ( 88') • Ди Мария Анхель 65' ( Неймар ( 65') • Икарди Мауро 88' ( Данилу Перейра ( 88') • Мбаппе Килиан 90'
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Дракслер Юлиан
Манданда Стив 46' ( Пеле Йоанн ( 46') • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II • 77'Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто 26' 65' ( Лирола Поль ( 65' ) • 72'Камара Бубакар • Товен Флорьян • Гуйе Пап 56' ( Сансон Морган ( 56') • Ронжье Валентин 80' ( Жермен Валер ( 80') • Радоньич Неманья 17' 56' ( Бенедетто Дарио ( 56') • Пайе Димитри
Запасные: Кюизанс Микаэль • Балерди Леонардо • Хауи Саиф-Эдин • Аке Марли
13 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Марсель, Маурисио Почеттино
Классно, когда ещё на рабочем столе вещи не разложил, а уже беги в кассу за премией.)))