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Почеттино поделился мнением о Неймаре

14 Января 2021, 12:44,

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Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде команды Неймаре.

«Неймар - уникальный игрок. Рад за него, ведь он забил решающий мяч во встрече с «Марселем». Я доволен выступлением всей команды», - передает слова аргентинского тренера портал Goal.

Почеттино занял пост главного тренера парижского гранда в начале января 2021-го года. Маурисио подписал с клубом контракт до лета 2022-го года.

Суперкубок Франции стал первым для аргентинского специалиста трофеем у руля наставника «ПСЖ».

Следующий поединок парижский коллектив проведет в Лиге 1 против «Анже» 16-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Маурисио Почеттино
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