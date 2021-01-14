Почеттино поделился мнением о Неймаре

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде команды Неймаре.

«Неймар - уникальный игрок. Рад за него, ведь он забил решающий мяч во встрече с «Марселем». Я доволен выступлением всей команды», - передает слова аргентинского тренера портал Goal.

Почеттино занял пост главного тренера парижского гранда в начале января 2021-го года. Маурисио подписал с клубом контракт до лета 2022-го года.

Суперкубок Франции стал первым для аргентинского специалиста трофеем у руля наставника «ПСЖ».

Следующий поединок парижский коллектив проведет в Лиге 1 против «Анже» 16-го января.