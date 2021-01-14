Гонсалес - Неймару: «Родители всегда учили меня выносить мусор»

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14 Января 2021, 08:59,
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Форвард «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в «Твиттере» после поединка за Суперкубок Франции. Встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 2:1.
После окончания встречи Неймар разместил в сети свою фотографию, подписав «Король, не правда ли, Альваро?». Защитник ответил на это следующим посланием: «Родители всегда учили меня выносить мусор».
Ранее между игроками уже возникал конфликт в концовке матча Лиги 1. Тогда Неймар ударил Гонсалеса по голове, за что был удален с поля. Кроме того, футболисты обменялись оскорблениями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Неймар, Альваро Гонсалес
Это про какой он вынос говорит? Слова красивые, но не подкреплены реальностью. Или пара мощных подкатов было, кто знает?
То-то Неймар напугает Гонсалеса, когда каак подбежит и исполнит свой знаменитый тройной тулуп с падением)