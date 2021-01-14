Гонсалес - Неймару: «Родители всегда учили меня выносить мусор»

Форвард «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в «Твиттере» после поединка за Суперкубок Франции. Встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 2:1.

После окончания встречи Неймар разместил в сети свою фотографию, подписав «Король, не правда ли, Альваро?». Защитник ответил на это следующим посланием: «Родители всегда учили меня выносить мусор».

Ранее между игроками уже возникал конфликт в концовке матча Лиги 1. Тогда Неймар ударил Гонсалеса по голове, за что был удален с поля. Кроме того, футболисты обменялись оскорблениями.