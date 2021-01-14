Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Гонсалес - Неймару: «Родители всегда учили меня выносить мусор»

14 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в «Твиттере» после поединка за Суперкубок Франции. Встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 2:1.

После окончания встречи Неймар разместил в сети свою фотографию, подписав «Король, не правда ли, Альваро?». Защитник ответил на это следующим посланием: «Родители всегда учили меня выносить мусор».

Ранее между игроками уже возникал конфликт в концовке матча Лиги 1. Тогда Неймар ударил Гонсалеса по голове, за что был удален с поля. Кроме того, футболисты обменялись оскорблениями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Альваро Гонсалес
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Комментарии (2)
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Super fanat
14 Января 2021, 10:24

Это про какой он вынос говорит? Слова красивые, но не подкреплены реальностью. Или пара мощных подкатов было, кто знает?

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CELTIC FROST
14 Января 2021, 09:18

То-то Неймар напугает Гонсалеса, когда каак подбежит и исполнит свой знаменитый тройной тулуп с падением)

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