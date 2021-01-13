ПСЖ - Марсель: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Из-за пандемии коронавируса во многих европейских чемпионатах не проводили матч за Суперкубок перед началом сезона, как бывало обычно. Так случилось и во Франции. Битва лучших команд прошлого года «ПСЖ» и «Марселя» пройдёт посреди января. Несмотря на то не самый стабильный сезон и смену главного тренера, парижане все равно являются фаворитами в этой битве. Не только из-за лучшей формы в целом, подбора игроков, но и истории личных встреч, где у них подавляющий перевес.

Что касается само игры, посмотреть ее будет проблематично. Телепоказ в 23:00 состоится на следующих каналах:

Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.