Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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ПСЖ - Марсель: где смотреть прямую трансляцию онлайн

13 Января 2021, 02:02,

Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса во многих европейских чемпионатах не проводили матч за Суперкубок перед началом сезона, как бывало обычно. Так случилось и во Франции. Битва лучших команд прошлого года «ПСЖ» и «Марселя» пройдёт посреди января. Несмотря на то не самый стабильный сезон и смену главного тренера, парижане все равно являются фаворитами в этой битве. Не только из-за лучшей формы в целом, подбора игроков, но и истории личных встреч, где у них подавляющий перевес.

Что касается само игры, посмотреть ее будет проблематично. Телепоказ в 23:00 состоится на следующих каналах:

Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Марсель
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