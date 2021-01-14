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Маркиньос: «Почеттино - исключительный тренер»

14 Января 2021, 09:19,

Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Мы понимали, что легко не будет. «Марсель» - сильный соперник, но «ПСЖ» любит такие вызовы. В целом наша команда провела хороший матч.

В «ПСЖ» пришел новый наставник. Почеттино - исключительный специалист. Маурисио много общается с подопечными и объясняет свои требования», - приводит слова бразильского футболиста портал Goal.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил парижский коллектив второго января 2021-го года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино, Маркиньос
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