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«Я сделал тебя знаменитым»: Неймар и Альваро Гонсалес продолжили перепалку в Twitter

14 Января 2021, 15:49,

Global Look Press

Футболисты «ПСЖ» и «Марселя» Неймар и Альваро Гонсалес продолжили перепалку в Twitter. На комментарий Гонсалеса о том, что родители всегда учили его выносить мусор, Неймар ответил: «Они забыли тебя научить, как выигрывать трофеи».

Тогда Гонсалес опубликовал фотографию легендарного бразильского футболиста Пеле и сказал о Неймаре: «Вечная тень короля».

Форвард «ПСЖ» с ответом решил не затягивать: «А ты – моя тень. Я сделал тебя знаменитым. Всегда пожалуйста».

Напомним, конфликт между Неймаром и Альваро Гонсалесом начался ещё в сентябре после матча между командами в Лиге 1. Неймар ударил Гонсалеса и позже обвинил оппонента в расизме.

В среду «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» со счётом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Марсель, Неймар, Альваро Гонсалес
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Комментарии (1)
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0
andi
14 Января 2021, 16:19

Мне тоже Неймар не нравится,я что тоже расист?

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