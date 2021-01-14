«Я сделал тебя знаменитым»: Неймар и Альваро Гонсалес продолжили перепалку в Twitter

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14 Января 2021, 15:49,
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Футболисты «ПСЖ» и «Марселя» Неймар и Альваро Гонсалес продолжили перепалку в Twitter. На комментарий Гонсалеса о том, что родители всегда учили его выносить мусор, Неймар ответил: «Они забыли тебя научить, как выигрывать трофеи».
Тогда Гонсалес опубликовал фотографию легендарного бразильского футболиста Пеле и сказал о Неймаре: «Вечная тень короля».
Форвард «ПСЖ» с ответом решил не затягивать: «А ты – моя тень. Я сделал тебя знаменитым. Всегда пожалуйста».
Напомним, конфликт между Неймаром и Альваро Гонсалесом начался ещё в сентябре после матча между командами в Лиге 1. Неймар ударил Гонсалеса и позже обвинил оппонента в расизме.
В среду «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» со счётом 2:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Марсель, Неймар, Альваро Гонсалес
Мне тоже Неймар не нравится,я что тоже расист?