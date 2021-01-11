Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Неймар возобновил тренировки спустя месяц

11 Января 2021, 16:14,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки, о чём сообщила пресс-служба клуба. В последний раз бразилец выходил на поле почти месяц назад – в матче чемпионата Франции против «Лиона», который проходил тринадцатого декабря. Форвард получил травму лодыжки и находился в лазарете.

 

Пока неизвестно, сможет ли Неймар выйти на поле в игре за Суперкубок Франции против «Марселя», которая состоится в ближайшую среду, тринадцатого января. Возможно, бразильцу ещё рано возвращаться в игру.

В двенадцати матчах сезона 2020/2021 Неймар записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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