​Неймар возобновил тренировки спустя месяц

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки, о чём сообщила пресс-служба клуба. В последний раз бразилец выходил на поле почти месяц назад – в матче чемпионата Франции против «Лиона», который проходил тринадцатого декабря. Форвард получил травму лодыжки и находился в лазарете.

Пока неизвестно, сможет ли Неймар выйти на поле в игре за Суперкубок Франции против «Марселя», которая состоится в ближайшую среду, тринадцатого января. Возможно, бразильцу ещё рано возвращаться в игру.

В двенадцати матчах сезона 2020/2021 Неймар записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач партнёрам.