​Неймар возобновил тренировки спустя месяц

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11 Января 2021, 16:14,
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Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки, о чём сообщила пресс-служба клуба. В последний раз бразилец выходил на поле почти месяц назад – в матче чемпионата Франции против «Лиона», который проходил тринадцатого декабря. Форвард получил травму лодыжки и находился в лазарете.
Look who's back #MondayMotivation pic.twitter.com/UFSLIzqLH4— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 11, 2021
Пока неизвестно, сможет ли Неймар выйти на поле в игре за Суперкубок Франции против «Марселя», которая состоится в ближайшую среду, тринадцатого января. Возможно, бразильцу ещё рано возвращаться в игру.
В двенадцати матчах сезона 2020/2021 Неймар записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар