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Почеттино - о первом трофее в «ПСЖ»: «Это только начало»

14 Января 2021, 12:23,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами после завоевания суперкубка Франции. В поединке за титул столичный коллектив одолел «Марсель» со счетом 2:1.

«Это только начало. Я буду постепенно внедрять свои идеи. Мне достались очень сильные футболисты, мы будем только прогрессировать. Мои подопечные заслужили титулы и признание», - передает слова специалиста портал Goal.

Почеттино возглавил парижскую команду в начале января 2021-го года. Стороны подписали контракт до лета 2022-го года.

Следующий матч подопечные Почеттино проведут в чемпионате Франции против «Анже» 16-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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