Альбиоль продлил контракт с «Вильярреалом»

Капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль подписал новый контракт со своей командой. Испанский футболист останется в команде Кике Сетьена до конца следующего сезона. Именно на этот срок рассчитано новое соглашение.

Центральный защитник выступает за «Вильярреал» с 2019 года и с тех пор успел выиграть с командой Лигу Европы под руководством Унаи Эмери. Напомним, Альбиоль ранее выступал в Испании за «Хетафе», мадридский «Реал» и «Валенсию».

На счету Рауля 25 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. В этих поединках капитан «Вильярреала» не отметился ни одним результативным действием.