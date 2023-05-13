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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» забил 5 мячей в ворота «Атлетика»

13 Мая 2023 • 21:33 Комментировать
Вильярреал
5:1
Атлетик Б
окончен

В 34-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против ещё одного претендента на еврокубки, «Атлетика». Хозяева были сильнее в первом тайме (2:1), а после перерыва уже громили противника - 5:1. По дублю в активе Алехандро Баэны и Николаса Джексона.

«Жёлтая субмарина» закрепилась на пятом месте, противник - восьмой.

Протокол игры  
Вильярреал5:1Атлетик Б
(1:0) Баэна Алехандро24'  
(2:0) Джексон Николас37'  
  45'Сансет Ойян (2:1)
(3:1) Джексон Николас50'  
(4:1) Паредес Айтор61'  
(5:1) Баэна Алехандро90'  
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаТоррес Пау II  45'Педраса Альфонсо  58' 82' (Морено Альберто ( 82') Парехо Даниэль  45'Капу Этьен  1' 57' (Террац Рамон ( 57') Чуквезе Саму 65' (Ло Чельсо Джовани ( 65') Баэна АлехандроПино Йереми 82' (Тригерос Мануэль ( 82') Джексон Николас 65' (Морено Херард ( 65')
Запасные: Йоргенсен ФилипJorge PascualКуэнка ХорхеХассан ХессемМохика Хоан
Унай СимонЛекуе Иньиго 59' (Весга Микель ( 59') Йерай АльваресПаредес Айтор  54'Юри БерчичеЭррера Андер  54' 59' (Муньяин Икер ( 59') Гарсия ДаниУильямс Нико 79' (Malcom Ares ( 79') Сансет ОйянБеренгер Алекс 59' (Де Маркос Оскар ( 59') Уильямс Иньяки  68' 70' (Гурусета Горка ( 70')
Запасные: Саррага ОйерАгиррезабала ЖульенГарсия РаульБаленсиага МикельКапа АндерГомес Унаи
13 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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