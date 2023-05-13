«Вильярреал» забил 5 мячей в ворота «Атлетика»

В 34-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против ещё одного претендента на еврокубки, «Атлетика». Хозяева были сильнее в первом тайме (2:1), а после перерыва уже громили противника - 5:1. По дублю в активе Алехандро Баэны и Николаса Джексона.
«Жёлтая субмарина» закрепилась на пятом месте, противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Баэна Алехандро24'
|(2:0) Джексон Николас37'
|45'Сансет Ойян (2:1)
|(3:1) Джексон Николас50'
|(4:1) Паредес Айтор61'
|(5:1) Баэна Алехандро90'
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Торрес Пау II• 45'Педраса Альфонсо 58'82' (Морено Альберто (82') •Парехо Даниэль• 45'Капу Этьен 1'57' (Террац Рамон (57') •Чуквезе Саму65' (Ло Чельсо Джовани (65') •Баэна Алехандро•Пино Йереми82' (Тригерос Мануэль (82') •Джексон Николас65' (Морено Херард (65')
Унай Симон•Лекуе Иньиго59' (Весга Микель (59') •Йерай Альварес•Паредес Айтор• 54'Юри Берчиче•Эррера Андер 54'59' (Муньяин Икер (59') •Гарсия Дани•Уильямс Нико79' (Malcom Ares (79') •Сансет Ойян•Беренгер Алекс59' (Де Маркос Оскар (59') •Уильямс Иньяки 68'70' (Гурусета Горка (70')
13 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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