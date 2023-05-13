«Вильярреал» забил 5 мячей в ворота «Атлетика»

В 34-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против ещё одного претендента на еврокубки, «Атлетика». Хозяева были сильнее в первом тайме (2:1), а после перерыва уже громили противника - 5:1. По дублю в активе Алехандро Баэны и Николаса Джексона.

«Жёлтая субмарина» закрепилась на пятом месте, противник - восьмой.