«Барселона» вряд ли отпустит Кристенсена в «Астон Виллу»

Каталонская «Барселона» вряд ли позволит своему центральному защитнику Андреасу Кристенсену уйти в «Астон Виллу». Об этом сообщает журналист Габриэль Санс в социальных сетях.

Напомним, спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани со следующего сезона будет работать в «Астон Вилле». Специалист хотел бы привести с собой в Бирмингем Кристенсена, которого считает одной из самых удачных сделок в своей карьере. Андреас перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента.

Алемани при этом понимает, что «сине-гранатовые» вряд ли отпустят Кристенсена. Для трансфера датчанина потребуется предложить внушительную сумму трансфера, на что вряд ли пойдёт руководство «Астон Виллы».