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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» завоевал 100-й трофей, 31 из них – при Пересе

12 Февраля 2023 • 00:59 Комментировать (1)
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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«Реал» вновь пополнил трофейную комнату.

Мадридцы стали восьмикратными клубными чемпионами мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль» (5:3). Данный трофей стал для «сливочных» сотым за всю историю во всех турнирах, а также 31-м при нынешнем президенте клуба Флорентино Пересе и девятым под наставничеством Карло Анчелотти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» стал победителем испанской Ла Лиги, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. В нынешней кампании команда пока не столь успешна на внутренней арене: Суперкубок Испании уже проигран, а в Ла Лиге отставание от «Барселоны» составляет восемь очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов коллектив Анчелотти сыграет с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Февраля 2023 в 01:18
Не пиз..те.. 99-й..
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