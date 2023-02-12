«Реал» завоевал 100-й трофей, 31 из них – при Пересе

«Реал» вновь пополнил трофейную комнату.

Мадридцы стали восьмикратными клубными чемпионами мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль» (5:3). Данный трофей стал для «сливочных» сотым за всю историю во всех турнирах, а также 31-м при нынешнем президенте клуба Флорентино Пересе и девятым под наставничеством Карло Анчелотти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» стал победителем испанской Ла Лиги, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. В нынешней кампании команда пока не столь успешна на внутренней арене: Суперкубок Испании уже проигран, а в Ла Лиге отставание от «Барселоны» составляет восемь очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов коллектив Анчелотти сыграет с «Ливерпулем».