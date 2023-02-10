Анчелотти впечатлён игрой Себальоса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о форме полузащитников команды в преддверии финала клубного чемпионата мира.

Соперником «сливочных» по финальной битве станет «Аль-Хиляль». Матч состоится 11 февраля.

«Нам очень нравится игра, которую показывает Себальос в последних матчах, – отмечает итальянский специалист. – Однако теперь мы можем рассчитывать и на других игроков полузащиты – например, на Орельена Тчуамени, который полностью восстановился после травмы», – цитируют рулевого испанские СМИ.

Дани Себальос провёл 22 матча за «Реал» в текущем сезоне. В активе 26-летнего полузащитника один забитый мяч и пять голевых пасов.