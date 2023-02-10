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Клубный чемпионат мира 2016

Анчелотти впечатлён игрой Себальоса

10 Февраля 2023 • 20:27 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Реал Мадрид
1 1.25 X 5.90 2 11.50
11.02 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о форме полузащитников команды в преддверии финала клубного чемпионата мира.

Соперником «сливочных» по финальной битве станет «Аль-Хиляль». Матч состоится 11 февраля.

«Нам очень нравится игра, которую показывает Себальос в последних матчах, – отмечает итальянский специалист. – Однако теперь мы можем рассчитывать и на других игроков полузащиты – например, на Орельена Тчуамени, который полностью восстановился после травмы», – цитируют рулевого испанские СМИ.

Дани Себальос провёл 22 матча за «Реал» в текущем сезоне. В активе 26-летнего полузащитника один забитый мяч и пять голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дани Себальос Орельен Тчуамени
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД РЕАЛ МАДРИД
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