Анчелотти стал третьим тренером, выигравшим клубный чемпионат мира три раза

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с рекордсменами по количеству триумфов в рамках клубного чемпионата мира.

«Сливочные» взяли верх над «Аль-Хилялем» в финальном матче турнира со счётом 5:3, завоевав очередной трофей под руководством итальянского специалиста. Как отмечает MisterChip, Анчелотти стал лишь третьим за всю историю трёхкратным победителем клубного чемпионата мира среди тренеров – ранее этого добились Хосеп Гвардиола и Карлос Бьянки.

Нынешняя победа с «Реалом» на клубном чемпионате мира – вторая в карьере Анчелотти. Также рулевой завоёвывал награду, возглавляя «Милан».