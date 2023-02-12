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Клубный чемпионат мира 2016

Анчелотти стал третьим тренером, выигравшим клубный чемпионат мира три раза

12 Февраля 2023 • 00:36 Комментировать
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с рекордсменами по количеству триумфов в рамках клубного чемпионата мира.

«Сливочные» взяли верх над «Аль-Хилялем» в финальном матче турнира со счётом 5:3, завоевав очередной трофей под руководством итальянского специалиста. Как отмечает MisterChip, Анчелотти стал лишь третьим за всю историю трёхкратным победителем клубного чемпионата мира среди тренеров – ранее этого добились Хосеп Гвардиола и Карлос Бьянки.

Нынешняя победа с «Реалом» на клубном чемпионате мира – вторая в карьере Анчелотти. Также рулевой завоёвывал награду, возглавляя «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Карлос Бьянки
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