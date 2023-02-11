«Реал» и «Аль-Хиляль» установили рекорд результативности в финале клубного чемпионата мира

Финальный матч клубного чемпионата мира – 2023 получился сверхрезультативным.

Мадридцы повели со счётом 2:0 уже к 18-й минуте, а на 26-й «Аль-Хиляль» ответил своим мячом. Во втором тайме действующие победители европейской Лиги чемпионов провели ещё три гола, однако коллектив из Саудовской Аравии не сдался, дважды поразив ворота «сливочных». Итог встречи – 5:3. Как отмечает MisterChip, впервые в истории в финале клубного чемпионата мира было забито восемь голов.

Ранее на пути к трофею «Реал» одолел «Аль-Ахли». «Аль-Хиляль» в свою очередь переиграл «Фламенго» в полуфинале, а в четвертьфинале оказался точнее «Видада» в серии послематчевых пенальти.