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Клубный чемпионат мира 2016

«Реал» объявил состав на матч с «Аль-Хилялем»

11 Февраля 2023 • 21:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 1.27 X 5.60 2 11.50
Через 0 ч. 10 мин.

В марокканской столице Рабат все готово к началу финального матча клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сразится с «Аль-Хилялем». Накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский наставник Карло Анчелотти, объявил состав своей команды.

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Алаба, Крооос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Рюдигер.

Следить за событиями игры между мадридским «Реалом» и «Аль-Хилялем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. 

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Реал Мадрид аль-хиляль
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РЕАЛ МАДРИД АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
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