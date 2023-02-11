«Реал» объявил состав на матч с «Аль-Хилялем»

В марокканской столице Рабат все готово к началу финального матча клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сразится с «Аль-Хилялем». Накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский наставник Карло Анчелотти, объявил состав своей команды.

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Алаба, Крооос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Рюдигер.

Следить за событиями игры между мадридским «Реалом» и «Аль-Хилялем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.